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В Бурятии запустили горячую линию по услугам такси

В Бурятии запустили горячую линию по услугам такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обратиться можно по телефону или письменно

С 14 по 25 ноября по всей стране проводится горячая линия по услугам такси и каршеринга. Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии и центра гигиены и эпидемиологии проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при пользовании такси, правил оказания транспортных услуг, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг.

Получить тематическое консультирование можно по телефонам:

- 8 800 555 49 43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора;
- 8 (3012) 37-15-30 - Управление Роспотребнадзора по Бурятии;
- 8 (3012) 37-90-29 - Консультационный центр для потребителей.

Письменные обращения принимаются по адресу: 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию о порядке и приёме обращений граждан можно на сайте http://03.rospotrebnadzor.ru/.

В прошлом году работала аналогичная горячая линия. Тогда поступило 41 обращение
горячая линия такси Роспотребнадзор

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