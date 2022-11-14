Обратиться можно по телефону или письменно
С 14 по 25 ноября по всей стране проводится горячая линия по услугам такси и каршеринга. Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии и центра гигиены и эпидемиологии проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при пользовании такси, правил оказания транспортных услуг, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг.
Получить тематическое консультирование можно по телефонам:
- 8 800 555 49 43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора;
- 8 (3012) 37-15-30 - Управление Роспотребнадзора по Бурятии;
- 8 (3012) 37-90-29 - Консультационный центр для потребителей.
Письменные обращения принимаются по адресу: 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию о порядке и приёме обращений граждан можно на сайте http://03.rospotrebnadzor.ru/.
В прошлом году работала аналогичная горячая линия. Тогда поступило 41 обращение.
В Бурятии запустили горячую линию по услугам такси
Общество, Фото:
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