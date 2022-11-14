В Бурятии определили чемпионов по футболу среди ветеранов

Названы победители первенства республики среду ветеранских команд
В Бурятии завершилось первенство республики по футболу среду ветеранских команд. По итогам прошедших матчей состоялось награждение победителей и призёров в двух лигах.
Как сообщает федерация футбола РБ, в лиге «35+» победителем стала команда «Улан-Удэ Сити». Второе место выиграла команда «Мотом». Третье место заняла команда «ЛВРЗ». Лучшим игроком признан игрок «Улан-Удэ Сити» Александр Фролов.
Первое место в лиге «45+» завоевала команда «Фианит». Вторыми стали футболисты «Дорожника». Третьими – спортсмены из команды «Согласие». Звание «Лучший игрок» получил , игрок команды «Фианит» Андрей Ходоев.
Напомним, что ранее завершился чемпионат республики Бурятия по футболу среди мужских команд. Победу в турнире одержала команда «ФК Бурятия – Дорожник». Второе место у команды «БГУ». Третьими стали футболисты «ВСГУТУ».
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