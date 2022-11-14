Одной из задач станет восстановление и заполнение «белых пятен» родословных
В октябре этого года в национальной библиотеке Бурятии начала работу инициативная группа «Тоонто нютаг – связь поколений». Целью группы стал сбор материалов по родословным бурят-монголов, сохранение в памяти потомков истории семей и родов. Работу инициировал журналист и краевед Доржи Намсараев.
- Во многих семьях хранятся родословные древа, которые могут быть утеряны для будущих поколений. Одна из основных задач инициативной группы – правильное оформление родословных, их восстановление и заполнение «белых пятен», соединение семей и родов, - сообщили в пресс-службе библиотеки.
17 ноября в зале деловых встреч и переговоров нацбиблиотеки состоится организационное собрание. К участию приглашаются все желающие. На мероприятии расскажут о целях и задачах инициативной группы, также представят проект государственного архива РБ «Моя родословная». Будет работать свободный микрофон. Кроме этого, во время мероприятия будет работать книжная выставка «Буряты – история и культура».
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии стартовал проект по сбору родословных
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