Бурятию скуют 25-градусные морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ближайшие дни в республике ожидается небольшой снег



На этой неделе морозы в Бурятии усилятся. В некоторых районах столбик термометра ночью устремится к отметкам в -23, -25 градусов. Днём при этом обещают плюсовую температуру. Такой прогноз на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.



Так, во вторник, 15 ноября, по республике ожидается небольшой, а на побережье Байкала – умеренный снег. Ночью – от -10 до -15, местами – от -20 до -25, а по Прибайкалью – от -1 до -6 градусов. Днём – от -3 до +2, где-то – от -5 до -10. Ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.



В среду, 16 ноября, осадки в Бурятии продолжатся. Ночная температура будет колебаться от -10 до -15, местами – от -20 до -25, по Прибайкалью – от -2 до -7 градусов, дневная – от -5 до 0. Кое-где она опустится до -8, -13. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



Снег пройдёт и в четверг, 17 ноября. Ночью синоптики прогнозируют от -8 до -13, местами – от -18 до -23. По Прибайкалью чуть теплее – от -1 до -6. Днём – от -3 до +2 и местами – от -6 до -11 градусов. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

