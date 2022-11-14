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В Улан-Удэ школьников учат правильному питанию

В Улан-Удэ школьников учат правильному питанию
Общество,  Фото:Центр общественного здоровья и медпрофилактики
Для детей проводят уроки по ЗОЖ

В рамках пилотного проекта «Здоровый школьник» в Улан-Удэ врачи из республиканского центра медпрофилактики проводят уроки для детей.

Первые уроки по здоровому образу жизни прошли для учеников 4-х классов средней общеобразовательной школы № 51 и гимназии № 33.

- Термин «здоровый образ жизни» чаще используется по отношению ко взрослым, чем к детям. Взрослые стараются правильно питаться, приучают себя к регулярным занятиям физической культурой и спортом, больше спать, активно отдыхать. Но переучиваться, если уже есть неправильные привычки на здоровые, потом очень сложно. Поэтому так важно сформировать навыки ЗОЖ у детей с самого детства, в начальной школе. Тогда они имеют больше возможностей сохранить свое здоровье на долгие годы и обучить правильным привычкам уже своих детей, - сообщают организаторы акции.

Уроки проводят опытные врачи – профилактологи центра медпрофилактики.
школьники Здоровый образ жизни

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