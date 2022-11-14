Школьники посёлка Бурятии собрали 19 тысяч пластиковых крышек

Экоакция «Крышечки в дело» проходила в течение нескольких месяцев



Ученики школы в посёлке Танхой в Бурятии собрали 19 тысяч пластиковых крышек. Экологическая акция проходила в течение нескольких месяцев. Часть пластиковых изделий была собрана школьниками во время уборки побережья озера Байкал.



В мероприятии приняли участие более ста учеников школы-интерната №21 ОАО «РЖД». Собранный материал передадут в пункт приёма пластика для переработки. Из вторсырья будут создавать шариковые ручки или материалы для 3D-принтера. Часть крышек планируют использовать для создания фрески на экологическую тему. Полотно украсит территорию школы и станет символом акции «Крышечки в дело».



Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в школе ведётся активная работа по формированию экологической культуры у детей. Здесь создан лесопитомник, в котором выращиваются сеянцы кедра, пихты, голубой ели для восстановления популяции краснокнижных деревьев на Южном Байкале.

