В Бурятии появилась парта Героя в честь погибшего на Украине контрактника

Память о военном увековечили в его родной школе
В селе Боций Джидинского района Бурятии на днях открыли парту Героя в честь 25-летнего ефрейтора из Бурятии Сергея Труднева
. Он погиб во время проходящей на Украине спецоперации.
На мероприятии присутствовали родители и родственники павшего контрактника, его односельчане, ученики и учителя Боцинской средней школы, сотрудники администрации Джидинского района, а также представители воинской части, дислоцированной в Кяхте, сообщает «Джида-инфо 24/7».
Сергей Труднев родился в селе Боций 6 марта 1997 года. В 2012 году он окончил местную школу и после поступил на помощника машиниста электровоза в Бурятский республиканский индустриальный техникум. В 2016-м ушёл в армию. Затем подписал контракт и служил в одной из воинских частей в Бурятии.
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