В старинном храме в Бурятии установили электронный звонарь

Общество, Фото: из архива

Система электронного звона особенно актуальна в сильные морозы



В Храме Успения Божией Матери в городе Кяхта в Бурятии установили систему электронного звона.



Этот храм памятник русской архитектуры, он был построен золотопромышленником купцом первой гильдии А.Я. Немчиновым в 1888 году.



- В Успенском храме Кяхты вопрос приобретения системы электронного звона в последнее время ставился не раз. И наконец, после проведения ряда подготовительных мероприятий и, конечно сбора денежных средств, удалось собрать необходимую сумму. Сейчас на колокольне храма уже установлен электронный звонарь, и теперь храм радует всех прекрасным стройным звоном, оповещая о начале и завершении богослужений, - рассказали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



За всё время существования в храме поменялось много звонарей, были тяжёлые времена, когда и вовсе некому было звонить перед праздничной литургией. В наши дни эта проблема во многих храмах решается с помощью установки электронного звонаря, который, как показал опыт, очень актуален особенно в сибирском регионе, где бывают сильные морозы и ледяные ветра, отмечают в епархии.



Справка:



Электронный звонарь – это автоматическая система управления колоколами. Она предназначена для осуществления автоматизированного колокольного звона на 5; 6; 7; 8; 9 колоколов, как с участием, так и без участия человека, а также для реализации функции курантов (управление боем колоколов по расписанию). Главная задача электронного звонаря — исполнять колокольные звоны во время отсутствия действующего звонаря.

