Также коллектив собрал для военнослужащих бронежилеты, каски и носки
МУП «Управление трамвая» передало «УАЗик» бойцам 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Внедорожник полностью отремонтирован, укомплектован и готов к любой работе, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Также коллектив «Управления трамвая» собрал и передал военнослужащим 10 комплектов бронежилетов и касок повышенного класса защиты, 15 мобильных радиостанций, 350 тёплых перчаток, 350 пар тёплых носков и др.
- Ещё раз хочу поблагодарить всех горожан, волонтёров и организации, которые оказали и продолжают оказывать помощь нашим военным, - обратился Игорь Шутенков.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе Якутия передала шесть пикапов для военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Там в том числе служат уроженцы Якутии.
В Улан-Удэ «Управление трамвая» подарило «УАЗ» десантникам
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