В Бурятии шаман провёл трэвел-блогеру ритуал с раскалённым клинком





















В Бурятии путешественница также попробовала ледяной воды из горных рек Восточных Саян: «Никогда не видела такой воды, она вкусная». Днём ей встречались табуны лошадей, с которыми хотела поиграть её собака. А по ночам она слышит вой волков.



О своих приключениях в Бурятии девушка обещала продолжить рассказывать.













Трэвел-блогер Ксения, известная под ником mnrvva, путешествует со своей собакой в доме на колёсах. Недавно путешественница прибыла в Бурятию, где неизгладимое впечатление на неё оставила встреча с шаманом. О том, как всё прошло, она рассказала своим 392 тысячам подписчикам.- Я захожу во двор, стучусь. Выходит мужчина, внешность безмерно аунтентична, я бы нарисовала его портрет темперными красками. Без лишних слов, он приглашает меня в соседний дом. Достаёт свои одеяния и садится за стол, жестом приглашая меня сесть напротив. В руках у него было два небольших колокола с рукоятью из зуба большого хищника. На столе виднелись тибетская чаша и другие разные атрибуты традиционных обрядов бурятских шаманов, - с этих слов Ксения начала свой рассказ.Шаман рассказал девушке многие события из её жизни, в частности то, что она жила с бабушкой. Сама блогер удивилась точности его слов: «Я будто побывала на сеансе у хорошего психотерапевта».Затем начался обряд с раскалённым клинком, который ещё больше удивил Ксению. После этого шаман заверил, что теперь девушку перестанут беспокоить кошмары, которые мучали её с подросткового возраста.- Шаман вновь окропляет меня спиртом, но теперь со спины, и моментально касается верхнего позвонка раскалённым клинком. Всё происходит быстро: я успеваю лишь почувствовать, как обжигающее приятное чувство, будто снимает весь груз с моих плеч и бремя с моих мыслей. Не говоря ни слова, шаман начинает читать мантру, его зрачки уходят за веки, и я вижу лишь белую пелену где когда-то виднелся необыкновенный цвет глаз, - продолжила Ксения.Когда Ксения вышла из юрты, она задалась вопросом: «Что это было? Самовнушение, психотерапия с элементами шоу или обряд истинного шамана?»- Могу лишь сказать, что сегодня я чувствовала себя абсолютно нагой, и эти ощущения определено оставят след в моем омуте памяти, как след от клинка шамана, - подытожила Ксения.В телеграм-канале она опубликовала фотографию от прикосновения клинка. Это небольшая точка на шее. Подписчики обратили внимание, что отметина похожа на полумесяц, на который летят птицы. Такая татуировка уже есть на теле девушка.