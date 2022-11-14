«Золото» соревнований завоевали спортсменки команды «Комсомолл 1»
Иркутская команда «Комсомолл 1» победила на первенстве России по кёрлингу среди девушек до 19 лет, которое с 7 по 12 ноября проходило в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг» в Сочи. В соревнованиях приняли участие 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Калининградской, Омской областей и других регионов.
По регламенту первенства России на первом этапе команды были поделены на четыре группы по шесть команд в каждой и сыграли по кругу. Далее прошли игры плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место. Также были проведены матчи за 5-8 места.
По итогам турнира первое место заняла иркутская команда «Комсомолл 1». В состав команды входили воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Виктория Десова, Диана Михайлова, Елизавета Ковалёва и Елизавета Киселёва. Тренер спортсменок – Анна Трухина. Второй стала команда «Калининград 1», на третьем месте – «Челябинская область 1».
Напомним, на первенстве России по кёрлингу среди юношей до 19 лет в Сочи иркутская команда стала серебряным призёром. В её состав входили скип Кирилл Палагней, Роман Кинаш, Андрей Дубровин, Данила Мухорин и Денис Скрябиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутянки победили на первенстве России по кёрлингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Названы победители первенства республики среду ветеранских команд
Деньги переведут единым платежом в течение ближайшей недели
«Золото» соревнований завоевали спортсменки команды «Комсомолл 1»
Определены победители выставки-конкурса «Дулаан шэмэг»
В Забайкалье завершился фестиваль Олега Лундстрема
Спортсменки заняли третье место в спринтерской эстафете
Строительство крытого катка завершится в декабре 2022 года
Хозяевам свободно гуляющих бурёнок придётся раскошеливаться
С начала года в республике зафиксирована естественная убыль населения
Он уже несколько месяцев лечится в столичном госпитале
Всероссийский турнир на призы прославленного Сергея Леонова должен в этом году побить рекорд по количеству участников
В столице Бурятии появились три новые улицы и один проезд
В городе будет запущены новые укороченные маршруты, которые подключат к системе пересадочного тарифа
За звание борются 15 человек
Нарушителей понудят в том числе расплатиться