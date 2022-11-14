Школьников Улан-Удэ приглашают на конкурс антикоррупционной рекламы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Работы принимаются по 18 ноября



В столице Бурятии стартовал ежегодный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Мир без коррупции!». В нём могут принять участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования.



Конкурс пройдёт в три этапа. С 10 по 18 ноября состоится сбор конкурсных работ. Во втором этапе с 21 по 25 ноября будет работать комиссия и будут подведены итоги конкурса. И с 28 ноября по 10 декабря будет проведено награждение победителей в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией.



На конкурс принимаются рисунки в формате А3, выполненные в цветном исполнении на бумаге для рисования, с использованием средств для рисования: акварель, гуашь, графитный карандаш, цветные карандаши, художественные кисти, тушь, пастель, фломастеры, восковые мелки и т.д., без рамок и ламинирования.



У работы должна быть полная заполняемость листа, без видимых следов простого карандаша и иметь законченный вид (не набросок, не эскиз).



На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.



На конкурс принимаются видеоролики в следующем формате: avi и mpeg, разрешение не более 1920х1080, физический размер файла не более 300 Мб, длительность не более 120 секунд, звук 16 бит, стерео.



Не допускается использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов (плагиат), за исключением случаев цитирования произведений, в пределах, допустимых законодательством об авторском праве.



Участники доставляют свои работы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23 и помещают в специальный ящик с надписью «Конкурс «Мир без коррупции!».



Победители конкурса будут награждены подарочными сертификатами. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 12+

