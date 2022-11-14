В микрорайоне Улан-Удэ возводят «тропу здоровья»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района

Она появится на территории 110-го квартала



В Улан-Удэ строят «тропу здоровья» протяжённостью 1500 м. её возводят в рамках строительства парка «Юго-Западный» в 110-м микрорайоне.



Как сообщает администрация Октябрьского района, срок сдачи объекта – декабрь этого года. В ближайшее время запланирована установка освещения.



В последующем планируется вдоль тропы создать мангальные зоны, а в парке – место для свадебных торжеств, спортивные площадки и многое другое.

