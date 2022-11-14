Она появится на территории 110-го квартала
В Улан-Удэ строят «тропу здоровья» протяжённостью 1500 м. её возводят в рамках строительства парка «Юго-Западный» в 110-м микрорайоне.
Как сообщает администрация Октябрьского района, срок сдачи объекта – декабрь этого года. В ближайшее время запланирована установка освещения.
В последующем планируется вдоль тропы создать мангальные зоны, а в парке – место для свадебных торжеств, спортивные площадки и многое другое.
В микрорайоне Улан-Удэ возводят «тропу здоровья»
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