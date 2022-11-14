Прирост новых заражённых коронавирусом в Бурятии резко упал

За сутки госпитализировали только одного человека



В Бурятии зафиксировано падение суточного прироста заражённых коронавирусом. За прошедшие сутки в Бурятии выявили 12 больных COVID-19. При этом конце прошлой недели показатель ежесуточного прироста достигал +37 заражённых.



Общее число случаев заражений в республике за всё время достигло 152 428. Из них 46% (70 247) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии от COVID-19 скончались 3092 жителя Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня в больницах лечатся 48 пациентов, за предыдущие сутки госпитализирован один человек. В реанимации находятся четыре пациента.



На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 167 человек.

