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Прирост новых заражённых коронавирусом в Бурятии резко упал

Прирост новых заражённых коронавирусом в Бурятии резко упал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки госпитализировали только одного человека

В Бурятии зафиксировано падение суточного прироста заражённых коронавирусом. За прошедшие сутки в Бурятии выявили 12 больных COVID-19. При этом конце прошлой недели показатель ежесуточного прироста достигал +37 заражённых.

Общее число случаев заражений в республике за всё время достигло 152 428. Из них 46% (70 247) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 3092 жителя Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Сегодня в больницах лечатся 48 пациентов, за предыдущие сутки госпитализирован один человек. В реанимации находятся четыре пациента.

На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 167 человек. 
коронавирус профилактика

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