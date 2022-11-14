Курсант из Бурятии спас кондуктора от дебошира с ножом





Выпускник Тарбагатайской школы, а ныне курсант второго курса Кузбасского института ФСИН России Артём Потёмкин с однокурсником спасли кондуктора от нападения.Инцидент произошёл днём 5 ноября в городе Новокузнецк Кемеровской области. Курсанты Артём Потёмкин и Даниил Самар направляясь в общежитие, сели в маршрутный автобус. В салон вошёл очень пьяный мужчина. На просьбу кондуктора оплатить проезд грубо ответил отказом и повёл себя агрессивно, провоцируя конфликт.За пожилого кондуктора вступился один из пассажиров. По словам курсантов, они не могли оставить пенсионера один на один с дебоширом. В этот момент хулиган внезапно достал нож и замахнулся на кондуктора, который явно не смог бы оказать ему сопротивление. Артём Потёмкин заблокировал правую руку, в которой находилось оружие, и прижал пьяного пассажира к стене салона, не дав тем самым нанести удар по контролёру.На помощь сокурснику тут же поспешил Даниил Самар: молодые люди вывели хулигана из автобуса, обезоружили, задержали, вызвали полицейских и усадили дебошира в служебный автомобиль.Водитель автобуса и кондуктор подтвердили правильность действий ребят, причём растроганный контролёр обнял Артёма Потемкина со словами: «Спасибо тебе, ты мне жизнь спас».Ситуацию не оставило без внимания управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка. Узнав о поступке курсантов Кузбасского института ФСИН России, 10 ноября в торжественной обстановке молодым людям за активную жизненную позицию вручили благодарности.- Руководство ведомственного вуза, уделяющее внимание не только профессионализму будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и воспитанию у них моральных качеств, также не оставит незамеченным поступок Артёма и Даниила, - сообщили в пресс-службе ФСИН.По словам самих ребят, они просто не могли оставить пожилого человека в опасности.