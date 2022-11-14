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В Бурятии похоронят погибшего на Украине 41-летнего военного

В Бурятии похоронят погибшего на Украине 41-летнего военного
Общество,  Фото:Тунка Онлайн
В память о нём земляки организовали живой коридор

4 ноября во время специальной военной операции на Украине погиб 41-летний Сокто Шагдуров из Тункинского района Бурятии. Об этом сообщила «Тунка-инфо 24/7». Глава района Чингис Маншеев принёс соболезнования семье военного.

- Выражаем соболезнования семье Шагдурова Сокто Викторовича, ветерана боевых действий и мужественного воина, – сказал он.



Сокто Викторович родился 24 ноября 1980 года в улусе Хойто-Гол и с первого по девятый класс учился в местной школе. С 1998 по 2000 годы служил в Чечне. После демобилизации вернулся на малую родину и занимался там ведением хозяйства.

В июне 2007-го подписал контракт и уехал служить в город Юрга в Кемеровской области. У Сокто Шагдурова имеется множество ведомственных наград и медалей.

Он был любящим и внимательным сыном, мужем и отцом.

В последний путь погибшего проводят в ближайшую среду, 16 ноября. В этот день в Хойто-Голе состоятся гражданская панихида и церемония прощания с павшим на Украине контрактником.

А вечером в субботу земляки организовали в Кырене живой коридор, отдавая почести герою, говорится в telegram-канале «Тунка Online». Местные жители вынесли флаги Бурятии и Тункинского района, которые приспустили во время церемонии. 
смерть

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