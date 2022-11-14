В Бурятии похоронят погибшего на Украине 41-летнего военного

Сокто Викторович родился 24 ноября 1980 года в улусе Хойто-Гол и с первого по девятый класс учился в местной школе. С 1998 по 2000 годы служил в Чечне. После демобилизации вернулся на малую родину и занимался там ведением хозяйства.В июне 2007-го подписал контракт и уехал служить в город Юрга в Кемеровской области. У Сокто Шагдурова имеется множество ведомственных наград и медалей.Он был любящим и внимательным сыном, мужем и отцом.В последний путь погибшего проводят в ближайшую среду, 16 ноября. В этот день в Хойто-Голе состоятся гражданская панихида и церемония прощания с павшим на Украине контрактником.А вечером в субботу земляки организовали в Кырене живой коридор, отдавая почести герою, говорится в telegram-канале «Тунка Online». Местные жители вынесли флаги Бурятии и Тункинского района, которые приспустили во время церемонии.