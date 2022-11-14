В Бурятии сократилось число особо тяжких преступлений

В прокуратуре республики проанализировали состояние и динамику преступности в республике с начала года



С января по октябрь 2022 года в Бурятии зарегистрировано 16 876 преступлений. Это на 3,8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 год.



Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-4,7 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-22,7 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-38,1 %), разбоев (-33,3 %), мошенничеств (-8,3 %), вымогательств (-1,7 %), хулиганств (-50 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-11,3 %), оружия (-8,4 %).



На 5 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,8 %.



Снизилось на 8,1 % количество преступлений, совершённых с использованием Сети.



В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+39,3 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+17,3 %), краж автомобилей (+36,5 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+13,4 %), хищений сотовых телефонов (+21,2 %),



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

