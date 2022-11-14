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В Бурятии школьникам выплатили зарплату ниже МРОТ

В Бурятии школьникам выплатили зарплату ниже МРОТ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дети трудились в каникулярное время

В Кабанском районе Бурятии в каникулярное время 163 школьника временно трудоустроены в общеобразовательные организации района, с ними оформлены трудовые отношения.

Как выяснила прокурорская проверка, в нарушение Трудового кодекса РФ заработная плата несовершеннолетним выплачена в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Директорам восьми школ внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых школьникам произведён перерасчёт заработной платы, а также выплачена денежная компенсация.

По постановлениям прокурора работодатели привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
прокуратура

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