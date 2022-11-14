По республике днём -1,-6, местами - 8,-13
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике: переменная облачность, ночью по Прибайкалью и Баргузинской долине, днём местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -21,-26, по Прибайкалью -5,-10, днём -1,-6, местами - 8,-13.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -12,-14, днём -3,-5.
Местами по Бурятии небольшой снег
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