Местами по Бурятии небольшой снег

По республике днём -1,-6, местами - 8,-13



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике: переменная облачность, ночью по Прибайкалью и Баргузинской долине, днём местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -21,-26, по Прибайкалью -5,-10, днём -1,-6, местами - 8,-13.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -12,-14, днём -3,-5.



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