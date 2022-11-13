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В улан-удэнском музее пройдёт хоровой концерт

В улан-удэнском музее пройдёт хоровой концерт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Коллектив исполнит лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен

21 ноября Бурятская государственная филармония приглашает жителей Улан-Удэ посетить концерт в необычной атмосфере Художественного музея имени Сампилова.

- В этот вечер для зрителей выступит Смешанный хор дирижёрско-хорового отделения Колледжа искусств имени Чайковского. Дирижер – Майдар Дамбаев. Концертмейстер – Дарья Коркина, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Коллектив исполнит лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен.

В программе: И. Брамс, Р. Щедрин, Л. Делиб, А. Андреев, А. Прибылов, А. Висков, В. Шебалин, К. Орф, М. Ролд, С. Рахманинов, русские народные песни в обработке В. Мартынова, Н. Римского-Корсакова.

Начало концерта в 18.00.

Возрастное ограничение 6+
концерт

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