В улан-удэнском музее пройдёт хоровой концерт

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Коллектив исполнит лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен



21 ноября Бурятская государственная филармония приглашает жителей Улан-Удэ посетить концерт в необычной атмосфере Художественного музея имени Сампилова.



- В этот вечер для зрителей выступит Смешанный хор дирижёрско-хорового отделения Колледжа искусств имени Чайковского. Дирижер – Майдар Дамбаев. Концертмейстер – Дарья Коркина, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Коллектив исполнит лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен.



В программе: И. Брамс, Р. Щедрин, Л. Делиб, А. Андреев, А. Прибылов, А. Висков, В. Шебалин, К. Орф, М. Ролд, С. Рахманинов, русские народные песни в обработке В. Мартынова, Н. Римского-Корсакова.



Начало концерта в 18.00.



Возрастное ограничение 6+

