Коллектив исполнит лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен
21 ноября Бурятская государственная филармония приглашает жителей Улан-Удэ посетить концерт в необычной атмосфере Художественного музея имени Сампилова.
- В этот вечер для зрителей выступит Смешанный хор дирижёрско-хорового отделения Колледжа искусств имени Чайковского. Дирижер – Майдар Дамбаев. Концертмейстер – Дарья Коркина, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Коллектив исполнит лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен.
В программе: И. Брамс, Р. Щедрин, Л. Делиб, А. Андреев, А. Прибылов, А. Висков, В. Шебалин, К. Орф, М. Ролд, С. Рахманинов, русские народные песни в обработке В. Мартынова, Н. Римского-Корсакова.
Начало концерта в 18.00.
Возрастное ограничение 6+
В улан-удэнском музее пройдёт хоровой концерт
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