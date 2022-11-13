В Бурятии пройдёт международный конкурс «Урок на родном языке»

В нём примут участие 63 конкурсанта из России, Китая и Монголии



Бурятский республиканский педагогический колледж 15-18 ноября проведет IV международный конкурс профессионального мастерства студентов педагогических колледжей, институтов, университетов «Урок на родном языке».



- В этом году одно из традиционных крупных мероприятий колледжа в статусе международного конкурса проводится в четвёртый раз. Ожидается участие 63 конкурсантов, 55 методистов из трёх стран – России, Китая и Монголии. В конкурсе принимают участие 22 региона России, в числе которых Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край, сообщают министерстве образования Бурятии.



Конкурс «Урок на родном языке» нужен для того, чтобы поддержать будущих учителей родного языка и литературы; помочь студентам, изучающим родной язык.



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