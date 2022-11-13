Районная больница в Бурятии получила современный УЗИ-сканер

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Жители Окинского района проходят обследования на новом высокотехнологичном оборудовании



В Окинскую районную больницу в Бурятии поступила ультразвуковая диагностическая система, стоимостью 4,3 млн рублей. Больница сегодня обслуживает более 5400 человек, сообщили в минздраве республики.



- Особенностью этой модели является портативность и мобильность, поэтому возможно использование его на дому у пациента, в любом отделении стационара для осмотра нетранспортабельных и маломобильных больных. А также, благодаря небольшому размеру и весу, аппарат идеален для работы на выездах, в условиях ФАП и врачебной амбулатории, - говорит врач ультразвуковой диагностики Марина Сангадеева.



Новый аппарат для ультразвуковых исследований отличается высокой точностью и качеством визуализации изображения и широкой областью применения. Он имеет статус экспертного класса с четырьмя датчиками для исследования: в области сердечно-сосудистой системы, головного мозга, брюшной полости.



Эти возможности позволяют за меньшее время принять как можно большее количество пациентов, что особенно актуально для учреждения районного центра. Ведь жителям отдаленных сел и животноводческих точек приходится добираться до больницы за много десятков километров.



С ввода в эксплуатацию на новом оборудовании проведено уже 125 обследований.

