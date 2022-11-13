В школы Улан-Удэ приедет мобильный юридический офис

Специалисты окажут правовую помощь детям и их родителям



В Бурятии в ноябре пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. С 14 по 18 ноября с 12:00 до 15:00 будет работать передвижной мобильный офис («юрмобиль») на площадках средних общеобразовательных школ города Улан-Удэ и Иволгинского района.



- 14.11.2022 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Чкалова, 8;

- 15.11.2022 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63», 112-й мкр., 36;

- 16.11.2022 в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», мкр. Южный, ул. Сахалинская, 32;

- 17.11.2022 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», ул. Раздольная, 15;

- 18.11.2022 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа Поселья», Иволгинский р-н, с. Поселье, пер. Школьный, здание № 2.



Гражданам помогут составить необходимые документы правового характера (заявления, жалобы, ходатайства и др.), проконсультируют по вопросам семьи и детства, опеки и попечительства, детско-родительских отношений. Адвокаты рассмотрят возможность представления интересов обратившихся в судах.





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