Специалисты окажут правовую помощь детям и их родителям
В Бурятии в ноябре пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. С 14 по 18 ноября с 12:00 до 15:00 будет работать передвижной мобильный офис («юрмобиль») на площадках средних общеобразовательных школ города Улан-Удэ и Иволгинского района.
- 14.11.2022 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Чкалова, 8;
- 15.11.2022 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63», 112-й мкр., 36;
- 16.11.2022 в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», мкр. Южный, ул. Сахалинская, 32;
- 17.11.2022 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», ул. Раздольная, 15;
- 18.11.2022 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа Поселья», Иволгинский р-н, с. Поселье, пер. Школьный, здание № 2.
Гражданам помогут составить необходимые документы правового характера (заявления, жалобы, ходатайства и др.), проконсультируют по вопросам семьи и детства, опеки и попечительства, детско-родительских отношений. Адвокаты рассмотрят возможность представления интересов обратившихся в судах.
В школы Улан-Удэ приедет мобильный юридический офис
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