В Улан-Удэ острый дефицит водителей автобусов

В сентябре и октябре было принято водителей в три раза меньше, чем нужно
На совещании в ОНФ директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников рассказал о непростой ситуации с кадрами на общественном транспорте. Улан-Удэ уже получил 65 новых автобусов из 138 запланированных. Водителей крайне не хватает.
- На сегодня главной проблемой МУПа является нехватка кадров. К нам уже поступило 65 новых автобусов, остальные придут до конца года. Часть автобусов пустили на линии. Ведём активно набор водителей. Но в сентябре и октябре пришло всего 27 новых водителей, что в три раза меньше, чем нам нужно, - пояснил Алексей Кожевников.
Также, отвечая на жалобы жителей 100-х кварталов о том, что очень сложно дозвониться до диспетчеров, директор ответил, что раньше на предприятии был один диспетчер, сейчас уже работает три человека: два - в дневное время, один - в ночное. «Планируем провести обучение диспетчеров», - заверил он. И добавил, что в штатном расписании уже есть ставка пресс-секретаря, который будет оперативно размещать информацию в социальных сетях в случае изменения в расписании или какого-либо ЧП. Такой работы уже давно просят жители города.
Кроме того, он рассказал, что в новых автобусах уже не будет хаотичного нагромождения рекламы, будут введены новые стандарты для их размещения.
- Общественный транспорт - это совершенно особая категория. Лучше перестраховаться, чем подвергать риску жизни людей. Для нас главное – безопасность пассажиров, - подчеркнул Алексей Кожевников.
Активисты ОНФ также попросили прокомментировать жалобу, связанную с тем, что не приняли одного водителя на работу.
- Мы не обязаны принимать всех подряд. К нам и бродяга может прийти. Чтобы человек начал у нас обучение, он должен пройти собеседование. Если он его не прошёл, значит он нам не подошёл по нашим критериям. Нам важно, чтобы он не расколотил новый автобус, чтобы мы могли ему доверить безопасность наших сограждан, - ответил Алексей Кожевников.
В МУП «Городские маршруты» сейчас требуется более 200 новых водителей.
В Улан-Удэ острый дефицит водителей автобусов
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