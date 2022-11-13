В Улан-Удэ за самовольную подрезку деревьев у домов грозят штрафы

Размер штрафа колеблется от двух до 50 тысяч рублей, в зависимости от того, кто совершил административное правонарушение
- Такое требование отражено в Порядке проведения обрезки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ, утверждённом в декабре 2021 года, - отмечают в мэрии.
- Уведомление должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ собственниками или арендаторами земельных участков: управляющими компаниями, ТСЖ, юридическими и физическими лицами, предпринимателями, - говорит начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Ольга Очирова.
В уведомлении должны быть указаны: древесная порода (род, вид), жизненная форма (дерево, кустарник), высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в %, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.
За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.
- В этом году составлено девять протоколов об административных правонарушениях в отношении пяти юридических лиц, трёх должностных лиц и одного физического лица, - рассказывает начальник управления административного контроля Комитета городского хозяйства Цокто Жамсуев.
Сама подрезка должна производиться в строгом соответствии с требованиями приказа Госстроя РФ «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
- Согласно документу, омолаживающая обрезка предполагает глубокую обрезку ветвей до их базальной части, стимулирующую образование молодых побегов, создающих новую крону. Её следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность, - поясняет директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
Для вырубки зелёных насаждений необходимо получить порубочный билет в Комитете городского хозяйства. Он выдаётся на основании заявления в соответствии с установленными требованиями.
Порядок проведения обрезки зеленых насаждений на территории города был разработан по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в целях создания единого стандарта обрезки зелёных насаждений для всех организаций, предприятий и жителей города.
Горожане в случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки могут обратиться в управление административного контроля Комитета городского хозяйства по тел.: 37-72-52, и в отдел природопользования и охраны окружающей среды комитета по тел.: 23-39-15.
В Улан-Удэ за самовольную подрезку деревьев у домов грозят штрафы
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