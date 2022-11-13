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Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 37 жителей Бурятии

Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 37 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями или продавцами товаров, родственниками; знакомыми

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 12 ноября 2022 года стали 1 564 жителя республики (+ 37 за последнюю неделю).

Причинённый ущерб составил 313,6 млн рублей (+11,1 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,415 млн рублей.

Раскрыто и направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ. По версии следствия, в октябре 2022 года женщина нашла на улице города банковскую карту и, используя функцию бесконтактной оплаты, купила товар в магазине. В ходе оперативных мероприятий подозреваемая установлена. Гражданка дала признательные показания, возместила причинённый потерпевшему ущерб. Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

- Во исполнение комплексного плана мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе телефонных мошенничеств, в целях предупреждения совершения преступлений данной категории сообщаем о распространённых способах, используемых мошенниками, - предупреждают в прокуратуре Бурятии.

В целях завладения средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.

Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.

прокуратура

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