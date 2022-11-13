Первому заммэра Улан-Удэ внесено представление прокурора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проведена проверка по публикации СМИ о небезопасной организации дорожного движения на двух улицах



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по публикации СМИ о небезопасной организации дорожного движения на улицах Ключевская и Лебедева.



Установлено, что на участке дороги вблизи частного дошкольного образовательного учреждения для пешеходов не обеспечена надлежащая безопасность. Рядом с учреждением отсутствует пешеходный переход и соответствующие дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Ограничение максимальной скорости».



- Дорожное ограждение при съезде с улицы Ключевская на улицу Лебедева имеет повреждения, вдоль забора жилого дома необходимо бетонное ограждение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор района внёс представление первому заместителю мэра Улан-Удэ, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района.





