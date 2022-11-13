Проведена проверка по публикации СМИ о небезопасной организации дорожного движения на двух улицах
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по публикации СМИ о небезопасной организации дорожного движения на улицах Ключевская и Лебедева.
Установлено, что на участке дороги вблизи частного дошкольного образовательного учреждения для пешеходов не обеспечена надлежащая безопасность. Рядом с учреждением отсутствует пешеходный переход и соответствующие дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Ограничение максимальной скорости».
- Дорожное ограждение при съезде с улицы Ключевская на улицу Лебедева имеет повреждения, вдоль забора жилого дома необходимо бетонное ограждение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор района внёс представление первому заместителю мэра Улан-Удэ, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района.
Первому заммэра Улан-Удэ внесено представление прокурора
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