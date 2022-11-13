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Первому заммэра Улан-Удэ внесено представление прокурора

Первому заммэра Улан-Удэ внесено представление прокурора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проведена проверка по публикации СМИ о небезопасной организации дорожного движения на двух улицах

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по публикации СМИ о небезопасной организации дорожного движения на улицах Ключевская и Лебедева.

Установлено, что на участке дороги вблизи частного дошкольного образовательного учреждения для пешеходов не обеспечена надлежащая безопасность. Рядом с учреждением отсутствует пешеходный переход и соответствующие дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Ограничение максимальной скорости».

- Дорожное ограждение при съезде с улицы Ключевская на улицу Лебедева имеет повреждения, вдоль забора жилого дома необходимо бетонное ограждение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор района внёс представление первому заместителю мэра Улан-Удэ, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района.


прокуратура

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