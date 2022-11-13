Читинец украл деньги из кассового аппарата в баре

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Часть похищенных денег удалось позже изъять



В полицию в Чите поступило сообщение о хищении 6000 рублей из кассового аппарата в одном из баров. Оказалось, что работница бара уснула за барной стойкой и, проснувшись от шума в помещении, увидела убегающего мужчину и открытый кассовый ящик.



В результате патрулирования полицейские заметили мужчину, который на улице распивал спиртное. Внешность горожанина подходила под описание злоумышленника. Его доставили в отдел полиции, и потерпевшая опознала в нём грабителя.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Часть похищенных денег удалось изъять, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

