Часть похищенных денег удалось позже изъять
В полицию в Чите поступило сообщение о хищении 6000 рублей из кассового аппарата в одном из баров. Оказалось, что работница бара уснула за барной стойкой и, проснувшись от шума в помещении, увидела убегающего мужчину и открытый кассовый ящик.
В результате патрулирования полицейские заметили мужчину, который на улице распивал спиртное. Внешность горожанина подходила под описание злоумышленника. Его доставили в отдел полиции, и потерпевшая опознала в нём грабителя.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Часть похищенных денег удалось изъять, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл деньги из кассового аппарата в баре
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