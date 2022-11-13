«Сложно весь мир сделать светлее, но для одной девочки сегодня небо стало немножко теплее», - отметил он в соцсети
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил желание девочки из Джидинского района.
- Соня сегодня получила свою собачку. Моя супруга нашла щеночка йоркширского терьера (с родословной до «седьмого колена»), упаковала всем необходимым и передала Соне. Сложно весь мир сделать светлее, но для одной девочки сегодня небо стало немножко теплее. Мира всем! – написал глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», юная ученица IT-клуба, в открытии которого участвовал глава, подошла к нему и рассказала о своём заветном желании.
- Девочка Соня подошла и попросила у меня собачку, маленького щеночка. Таких просьб у меня ещё не было. Созвонился с её мамой. Для мамы это тоже сюрприз оказался. Новый год близко. Побуду Дедом Морозом, - написал ранее Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
Глава Бурятии исполнил мечту девочки из Джидинского района
Общество, Фото:
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