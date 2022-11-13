В Бурятии сегодня морозной погоды не ожидается

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Баргузинской долине пройдёт небольшой снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер переменный слабый, в отдельных районах до 10 м/с. Температура днём -1,-6, местами -8,-13.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура днём -3,-5.

