В Баргузинской долине пройдёт небольшой снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер переменный слабый, в отдельных районах до 10 м/с. Температура днём -1,-6, местами -8,-13.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура днём -3,-5.
В Бурятии сегодня морозной погоды не ожидается
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Общество, 13.11.2022
В Баргузинской долине пройдёт небольшой снег
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