В Улан-Удэ проходит всероссийский турнир памяти Сергея Замбалова

В Улан-Удэ в стенах Физкультурно-спортивного комплекса стартовал всероссийский турнир (6+) по вольной борьбе среди юношей памяти заслуженного мастера спорта Сергея Замбалова. Это одно из крупнейших борцовских юношеских соревнований на Дальнем Востоке.
В турнире принимают участие более 400 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Якутии, Калмыкии, Тывы, Хабаровского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Соревнуются они в 12 весовых категориях: от 35 кг до свыше 100 кг.
Сборную Бурятию на домашнем турнире представляют около 200 юных борцов.
- Каждый район провёл свои отборочные первенства. Сборные команды всех наших районов будут участвовать. Давно не было такого крупного турнира по этому возрасту, - сообщил вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.
Свой вклад в призовой фонд турнира внесли близкие друзья, товарищи и коллеги Сергея Замбалова.
- Сражение будет не только за медали, но и за ценные призы. «Забайкальское горнорудное предприятие» - генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – озвучило, что будет вручено три дополнительных приза за красивую технику борьбы. Это дополнительная мотивация для того, чтобы спортсмены смогли показать свой максимум. Я уверен, что они продемонстрируют это на ковре, - рассказал «Байкал-Daily» министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Справка:
Сергей Замбалов был известным борцом и тренером. Родился 29 сентября 1964 года. Вырос в Агинском районе, а когда учился в пятом классе, семья переехала в Улан-Удэ. Борьбой серьёзно начал заниматься только в седьмом классе, но тренеры сразу разглядели в мальчике спортивный талант.
С 1984 по 1996 годы был в сборной СССР и России, выступал в весе до 52 кг. В 1987 году стал обладателем Кубка мира. Завоевал звание чемпиона СССР в 1990 году и чемпиона России в 1993-м. В 1991 году стал бронзовым призёром Кубка мира.
В 1993 году взял бронзу чемпионата мира, который проходил в Канаде. Спустя год взял также бронзу чемпионата Европы.
Завершил спортивную карьеру в 1996 году.
С 2004 года работал государственным тренером сборной команды Бурятии по вольной борьбе. В 2016 году был избран президентом федерации спортивной борьбы Бурятии. В 2020 году стал почётным президентом федерации.
Скончался на 56-м году жизни в августе 2020 года.
Сергей Замбалов был известным борцом и тренером. Родился 29 сентября 1964 года. Вырос в Агинском районе, а когда учился в пятом классе, семья переехала в Улан-Удэ. Борьбой серьёзно начал заниматься только в седьмом классе, но тренеры сразу разглядели в мальчике спортивный талант.
С 1984 по 1996 годы был в сборной СССР и России, выступал в весе до 52 кг. В 1987 году стал обладателем Кубка мира. Завоевал звание чемпиона СССР в 1990 году и чемпиона России в 1993-м. В 1991 году стал бронзовым призёром Кубка мира.
В 1993 году взял бронзу чемпионата мира, который проходил в Канаде. Спустя год взял также бронзу чемпионата Европы.
Завершил спортивную карьеру в 1996 году.
С 2004 года работал государственным тренером сборной команды Бурятии по вольной борьбе. В 2016 году был избран президентом федерации спортивной борьбы Бурятии. В 2020 году стал почётным президентом федерации.
Скончался на 56-м году жизни в августе 2020 года.