В Улан-Удэ проходит всероссийский турнир памяти Сергея Замбалова

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Сергей Замбалов был известным борцом и тренером. Родился 29 сентября 1964 года. Вырос в Агинском районе, а когда учился в пятом классе, семья переехала в Улан-Удэ. Борьбой серьёзно начал заниматься только в седьмом классе, но тренеры сразу разглядели в мальчике спортивный талант.



С 1984 по 1996 годы был в сборной СССР и России, выступал в весе до 52 кг. В 1987 году стал обладателем Кубка мира. Завоевал звание чемпиона СССР в 1990 году и чемпиона России в 1993-м. В 1991 году стал бронзовым призёром Кубка мира.



В 1993 году взял бронзу чемпионата мира, который проходил в Канаде. Спустя год взял также бронзу чемпионата Европы.



Завершил спортивную карьеру в 1996 году.



С 2004 года работал государственным тренером сборной команды Бурятии по вольной борьбе. В 2016 году был избран президентом федерации спортивной борьбы Бурятии. В 2020 году стал почётным президентом федерации.



Скончался на 56-м году жизни в августе 2020 года.





В Улан-Удэ в стенах Физкультурно-спортивного комплекса стартовал всероссийский турнир (6+) по вольной борьбе среди юношей памяти заслуженного мастера спорта Сергея Замбалова. Это одно из крупнейших борцовских юношеских соревнований на Дальнем Востоке.В турнире принимают участие более 400 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Якутии, Калмыкии, Тывы, Хабаровского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Соревнуются они в 12 весовых категориях: от 35 кг до свыше 100 кг.Сборную Бурятию на домашнем турнире представляют около 200 юных борцов.- Каждый район провёл свои отборочные первенства. Сборные команды всех наших районов будут участвовать. Давно не было такого крупного турнира по этому возрасту, - сообщил вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.Свой вклад в призовой фонд турнира внесли близкие друзья, товарищи и коллеги Сергея Замбалова.- Сражение будет не только за медали, но и за ценные призы. «Забайкальское горнорудное предприятие» - генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – озвучило, что будет вручено три дополнительных приза за красивую технику борьбы. Это дополнительная мотивация для того, чтобы спортсмены смогли показать свой максимум. Я уверен, что они продемонстрируют это на ковре, - рассказал «Байкал-Daily» министр спорта Бурятии Иван Козырев.