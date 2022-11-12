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В Улан-Удэ проходит всероссийский турнир памяти Сергея Замбалова

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В турнире участвуют более 400 спортсменов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В Улан-Удэ в стенах Физкультурно-спортивного комплекса стартовал всероссийский турнир (6+) по вольной борьбе среди юношей памяти заслуженного мастера спорта Сергея Замбалова. Это одно из крупнейших борцовских юношеских соревнований на Дальнем Востоке.

В турнире принимают участие более 400 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Якутии, Калмыкии, Тывы, Хабаровского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Соревнуются они в 12 весовых категориях: от 35 кг до свыше 100 кг.

Сборную Бурятию на домашнем турнире представляют около 200 юных борцов.

- Каждый район провёл свои отборочные первенства. Сборные команды всех наших районов будут участвовать. Давно не было такого крупного турнира по этому возрасту, - сообщил вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.

Свой вклад в призовой фонд турнира внесли близкие друзья, товарищи и коллеги Сергея Замбалова.

- Сражение будет не только за медали, но и за ценные призы. «Забайкальское горнорудное предприятие» - генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – озвучило, что будет вручено три дополнительных приза за красивую технику борьбы. Это дополнительная мотивация для того, чтобы спортсмены смогли показать свой максимум. Я уверен, что они продемонстрируют это на ковре, - рассказал «Байкал-Daily» министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Справка:   

Сергей Замбалов был известным борцом и тренером. Родился 29 сентября 1964 года. Вырос в Агинском районе, а когда учился в пятом классе, семья переехала в Улан-Удэ. Борьбой серьёзно начал заниматься только в седьмом классе, но тренеры сразу разглядели в мальчике спортивный талант.

С 1984 по 1996 годы был в сборной СССР и России, выступал в весе до 52 кг. В 1987 году стал обладателем Кубка мира. Завоевал звание чемпиона СССР в 1990 году и чемпиона России в 1993-м. В 1991 году стал бронзовым призёром Кубка мира.

В 1993 году взял бронзу чемпионата мира, который проходил в Канаде. Спустя год взял также бронзу чемпионата Европы.

Завершил спортивную карьеру в 1996 году.

С 2004 года работал государственным тренером сборной команды Бурятии по вольной борьбе. В 2016 году был избран президентом федерации спортивной борьбы Бурятии. В 2020 году стал почётным президентом федерации.

Скончался на 56-м году жизни в августе 2020 года.

спорт вольная борьба

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