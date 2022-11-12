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Бурдрам готовит новогоднюю сказку

Бурдрам готовит новогоднюю сказку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В театре началась подготовка к праздничному спектаклю для детей к Новому году

По заданию министерства культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой театры начали формировать праздничный репертуар для встречи 2023 года.

- Новогоднюю афишу Бурдрама украсит детский спектакль «Сказка о потерянном времени» (6+). Постановка осуществляется по известной одноименной пьесе-сказке Евгения Шварца. Режиссером выступит Сойжин Жамбалова, - рассказал худрук Бурятского театра драмы Саян Жамбалов.

Сюжет нового спектакля общеизвестен. Чудеса случаются под Новый год. Сказочная история о времени, как школьники неожиданно становятся стариками. Злые волшебники крадут у них детство и молодость. А потеряешь время — потеряешь жизнь. Это наказание тех, кто понапрасну теряет время и сам не замечает, как стареет.

- Смогут ли герои победить коварных волшебников, повернуть время вспять и вернуть украденные годы? Для этого им предстоит пройти сложные испытания, осознать свои ошибки, научиться дружить, ценить своё и чужое время, помогать в беде другим людям! Ответы на эти и другие вопросы мы получим под Новый год, - рассказали в Буряад театре.

спектакль театр бурятской драмы

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