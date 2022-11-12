Бурятский митрополит сделал очередной подарок собору

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосифа сделал очередной подарок Свято-Одигитриевскому собору – главному собору республики. На личные деньги митрополита была куплена приобретена новая храмовая утварь.
- В верхнем приделе Свято-Одигитриевского собора 15 лет не было панихидного стола, из-за чего верующие, приходящие на богослужение, не имели возможности поставить свечи за упокой почивших близких людей. Митрополит Иосиф купил новый панихидный стол. Он был доставлен в Улан-Удэ и уже размещён в интерьере верхнего придела Одигитриевского собора. Кроме того, Владыкой были куплены новые лампады для недавно приобретенных Смоленской и Феодоровской икон Божией Матери в нижнем храме собора, - рассказали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Это не первое пожертвование от митрополита Иосифа. Ранее для собора был написан образ Матери Божией «Споручница грешных» - работы также оплатил митрополит из своих сбережений.
Также Иосиф дарил Одигитриевскому собору иконы. Среди них образы Воскресения Господня, иконы Божией Матери «Казанская», «Знамение», «Всех скорбящих радость», «Валаамская», «Покров Пресвятой Богородицы», иконы святого преподобного Сергия Радонежского, святого преподобного Нила Столобенского чудотворца, преподобных Сергия и Германа Валаамских, святой преподобной Анны Кашинской, святой блаженной Матроны Московской, иконы с частицами мощей святого праведного Симеона Верхотурского, священномученика Аркадия Боровского.
Для всех икон верхнего придела Одигитриевского собора были изготовлены новые резные киоты и заказаны лампады.
О зарплатах руководства епархии официально ничего не известно. Однако, как сообщал «Байкал-Daily», прежний Бурятский митрополит Савватий давал понять, что зарплата в республике у него была очень скромной.
«Что там говорят? Миллион? Обещаю с миллионной зарплаты ежемесячно переводить деньги на строительство кафедрального собора 990 000. Оставшиеся 10 тысяч рублей, уж извините, на носки-бензин оставлю себе. А то, знаете, износился немного - за 10 лет себе в прошлом году сделал роскошный подарок, купил себе зимние ботинки...» - с иронией тогда комментировал он слухи о якобы огромных доходах.