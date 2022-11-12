В Бурятии отмечают Синичкин день

Общество, Фото: Джергинский заповедник

Зимой проходит акция «Покормите птиц»



Несколько лет назад в России появился ещё один экологический праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в родных краях.



Акция «Покормите птиц зимой» (0+) в честь этого праздника проходит и в Джергинском заповеднике Бурятии. В образовательных учреждения Курумканского района будут проведены мероприятия по подкормке зимующих птиц.



Школьники, детсадовцы и их родители ежегодно мастерят и развешивают кормушки. Дети наполняют их зерном и семенами. Подкормка помогает пережить морозы обычным и редким видам птиц. «Птичьи столовые» зимой появляются как в лесах, так и возле домов и на территории образовательных учреждений.



Джергинский заповедник, который находится в Курумканском районе, сохраняет биологическое и ландшафтное разнообразие природного комплекса верховьев реки Баргузин.



В заповеднике Джергинский встречаются длиннохвостая синица, буроголовая гаичка, сероголовая гаичка, московка и большая синица.



