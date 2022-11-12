Худрук Бурдрама выступил на международном круглом столе в Санкт-Петербурге

Общество, Фото: предоставлено Бурдрамом

Саян Жамбалов рассказал о крупных планах театра



Худрук Бурятского драматического театра Саян Жамбалов принял участие в международном круглом столе «Национальный театр в мировом культурном контексте: вызовы и возможности». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 11 ноября на Новой сцене Александринского театра в гибридном формате телемоста с Венгрией и Италией.



В работе круглого стола приняли участие спикеры из регионов России и Армении. Модератором обсуждения стал директор Александринского театра Сергей Емельянов.



Открыл встречу художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, возглавляющий Ассоциацию национальных театров России. Он напомнил, что копродукция (постановки спектаклей участниками нескольких театров и стран) развивает художественный диалог между национальными сценами и в целом ведёт к позитивным изменениям в мире.



Эту мысль поддержал господин Давид Ливермор, художественный руководитель и директор Национального театра Генуи, отметивший, что театр должен объединять людей. В свою очередь, художественный руководитель и директор Венгерского Национального театра Аттила Виднянский пригласил национальные театры России на международную Театральную олимпиаду, которая пройдет в Будапеште летом 2023 года.



Выступили также художественный руководитель Национального академического театра имени Сундукяна Армен Элбакян (Ереван, Армения), его директор Вардан Мкртчян, директор Русского драматического театра имени Станиславского в Ереване Марианна Мхитарян.



Большой интерес собрания вызвало выступление Саяна Жамбалова, худрука Буряад театра, члена Совета Ассоциации национальных театров России. Он рассказал об успешных зарубежных гастролях театра в Монголии, завершившихся недавно. И поделился планами создания копродукции с другими национальными театрами. В частности, спектакле, основанном на эпосе разных народов с участием артистов, играющих на разных языках.



Гость из Бурятии пригласил участников круглого стола на lll международный фестиваль национальных театров «Алтан сэргэ», который состоится в Улан-Удэ в будущем году.

