У Алексея Парфёнова остались трое детей и трое внуков
В улусе Шулута Заиграевского района Бурятии сегодня прощаются с погибшим в ходе спецоперации Парфёновым Алексеем Анатольевичем. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».
Алексей Анатольевич родился 16 сентября 1975 года в Заиграевском районе. Окончил Первомаевскую среднюю школу. Выучился в ДОСААФ на водителя, после чего женился. В браке родились две дочери и сын.
С 1995 года работал в коррекционной школе восьмого вида водителем спецмашины и дежурным по режиму. С 2017 по 2021 год работал кочегаром в республиканской специальной общеобразовательной школе закрытого типа улуса Шулута. Был открытым и дружелюбным человеком.
- 30 сентября был призван по повестке в рамках частичной мобилизации граждан. Принят в воинскую часть 1 октября. Погиб при исполнении воинского долга 7 ноября при проведении СВО, - сообщает газета «Вперёд».
У Алексея Анатольевича остались родители, две сестры, жена, трое детей и трое внуков.
В Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным
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