В Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным

У Алексея Парфёнова остались трое детей и трое внуков



В улусе Шулута Заиграевского района Бурятии сегодня прощаются с погибшим в ходе спецоперации Парфёновым Алексеем Анатольевичем. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».



Алексей Анатольевич родился 16 сентября 1975 года в Заиграевском районе. Окончил Первомаевскую среднюю школу. Выучился в ДОСААФ на водителя, после чего женился. В браке родились две дочери и сын.



С 1995 года работал в коррекционной школе восьмого вида водителем спецмашины и дежурным по режиму. С 2017 по 2021 год работал кочегаром в республиканской специальной общеобразовательной школе закрытого типа улуса Шулута. Был открытым и дружелюбным человеком.



- 30 сентября был призван по повестке в рамках частичной мобилизации граждан. Принят в воинскую часть 1 октября. Погиб при исполнении воинского долга 7 ноября при проведении СВО, - сообщает газета «Вперёд».



У Алексея Анатольевича остались родители, две сестры, жена, трое детей и трое внуков.





