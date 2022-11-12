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В Бурятии преимущественно без осадков

В Бурятии преимущественно без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём до -5 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября, по республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по Прибайкалью -4,-9, днём -1,-6, местами -10,-15.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -3,-5.

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