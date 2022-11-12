В Улан-Удэ днём до -5 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября, по республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по Прибайкалью -4,-9, днём -1,-6, местами -10,-15.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -3,-5.
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 12.11.2022
В Улан-Удэ днём до -5 градусов
Реки только покрываются льдом и могут быть смертельно опасны
Неопытность только усилила интерес к игре
Поставить такую вакцину можно во многих больницах региона
Для профилактики рекомендовано регулярно обследовать персонал пищеблоков на наличие возбудителей кишечных инфекций
Здесь зарегистрировали 800-й брак
Осталось смонтировать водосбросы
Лохматого друга потеряла его пожилая хозяйка
Соревновались юные обвиняемые и осуждённые
Конкурс проводится уже в 47-й раз
Женщина отработала 120 часов
Животное отвезли обратно в лес
В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
Накануне в Советском районе прошёл рейд по отлову собак
В посылках множество необходимых вещей – от влажных салфеток до тёплой одежды