В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до -5 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября, по республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по Прибайкалью -4,-9, днём -1,-6, местами -10,-15.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -3,-5.



