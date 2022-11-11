В Иркутске пожарные сняли с дерева упитанного кота

Лохматого друга потеряла его пожилая хозяйка
Сегодня на улице Генерала Доватора в городе Иркутске во время проведения пожарно-тактических занятий к пожарным подошла пожилая женщина. Она обратилась с просьбой помочь в поисках сбежавшего кота.
Почти сразу выяснилось, что напуганное животное далеко от дома не убежало, а забралось на дерево и затаилось в ветвях. Человеку со слабым зрением проблематично было его разглядеть наверху.
- Огнеборцы 5 пожарно-спасательной части развернули трёхколенную лестницу, сняли котофея и вернули бабушке. Замёрзнуть при наличии густой шерсти и отменной упитанности он не успел, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Женщина искренне поблагодарила за помощь и пообещала более внимательно следить за любителем прогулок.
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