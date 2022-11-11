В Бурятии на перевале Шанатский завершается капитальный ремонт дороги





Работы на участке с 90 по 93 км региональной дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита практически завершены. Дорожникам осталось только собрать и смонтировать водосбросы.Благодаря тому, что дорожники частично срезали земляное полотно и досыпали его в нижних отметках, дорога на склонах стала более плавной. Кроме того, в подъём выполнено уширение проезжей части с устройством дополнительной полосы. Также здесь установили две водопропускные гофрированные трубы, кюветы укрепили бетоном. Участок заасфальтировали: на два слоя основания было уложено однослойное покрытие из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, отметили в пресс-службе республиканского минтранса.На самом перевале для удобства водителей обустроили остановочные площадки. Для повышения уровня безопасности установили освещение, тротуары и устроили три пешеходных перехода.- Раньше здесь была гребёнка. Сложно было проехать особенно после дождя или гусеничной техники. Сейчас совсем другое дело. По таким дорогам и ездить приятно, - рассказывают водители.- В целом в этом году по республике Бурятия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы запланировали ремонт 104 км, таким образом к 2023 году доля нормативных региональных дорог составит 48,7%, Улан-Удэнской агломерации - 82%, - подытожил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.