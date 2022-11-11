11 ноября

10 ноября

Популярное

В Бурятии на перевале Шанатский завершается капитальный ремонт дороги

В Бурятии на перевале Шанатский завершается капитальный ремонт дороги
Общество,  Фото:минтранс РБ
Осталось смонтировать водосбросы

Работы на участке с 90 по 93 км региональной дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита практически завершены. Дорожникам осталось только собрать и смонтировать водосбросы.

Благодаря тому, что дорожники частично срезали земляное полотно и досыпали его в нижних отметках, дорога на склонах стала более плавной. Кроме того, в подъём выполнено уширение проезжей части с устройством дополнительной полосы. Также здесь установили две водопропускные гофрированные трубы, кюветы укрепили бетоном. Участок заасфальтировали: на два слоя основания было уложено однослойное покрытие из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, отметили в пресс-службе республиканского минтранса.



На самом перевале для удобства водителей обустроили остановочные площадки. Для повышения уровня безопасности установили освещение, тротуары и устроили три пешеходных перехода.

- Раньше здесь была гребёнка. Сложно было проехать особенно после дождя или гусеничной техники. Сейчас совсем другое дело. По таким дорогам и ездить приятно, - рассказывают водители.

- В целом в этом году по республике Бурятия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы запланировали ремонт 104 км, таким образом к 2023 году доля нормативных региональных дорог составит 48,7%, Улан-Удэнской агломерации - 82%, - подытожил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске пожарные сняли с дерева упитанного кота
В Иркутске пожарные сняли с дерева упитанного кота
Общество, 11.11.2022
Лохматого друга потеряла его пожилая хозяйка 
В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по настольному теннису
В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по настольному теннису
Общество, 11.11.2022
Соревновались юные обвиняемые и осуждённые
В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
Общество, 11.11.2022
В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
В Улан-Удэ за день отловили 27 бездомных собак
В Улан-Удэ за день отловили 27 бездомных собак
Общество, 11.11.2022
Накануне в Советском районе прошёл рейд по отлову собак
Волонтёры Улан-Удэ отправили военным 6,5 тонн гуманитарной помощи
Волонтёры Улан-Удэ отправили военным 6,5 тонн гуманитарной помощи
Общество, 11.11.2022
В посылках множество необходимых вещей – от влажных салфеток до тёплой одежды  
Бурятская цирковая школа стала победителем в Чите
Бурятская цирковая школа стала победителем в Чите
Общество, 11.11.2022
В Забайкалье прошёл фестиваль «Гуранёнок»
За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
Общество, 11.11.2022
Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
Общество, 11.11.2022
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Общество, 11.11.2022
В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^