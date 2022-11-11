Женщина отработала 120 часов
Игнорирование штрафов ГИБДД, вынесенных за нарушение правил дорожного движения, привело уроженку Бичурского района Бурятии к общественной работе.
- В Бичурском районном отделении судебных приставов находилось шесть исполнительных производств в отношении 40-летней жительницы района. За многочисленные просроченные штрафы суд назначил ей 20 часов общественно-полезных работ по каждому исполнительному производству. В общем итоге должнице пришлось отработать 120 часов в качестве разнорабочей в администрации сельского поселения, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Ход отработки контролировал судебный пристав-исполнитель.
«Забившую» на штрафы жительницу Бурятии назначили разнорабочей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Животное отвезли обратно в лес
В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
Накануне в Советском районе прошёл рейд по отлову собак
В посылках множество необходимых вещей – от влажных салфеток до тёплой одежды
Он начал сдавать кровь ещё в 2002 году
В Забайкалье прошёл фестиваль «Гуранёнок»
Автогонщики посоревнуются в селе Тарбагатай
Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam
В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны
Береговая линия едва успела покрыться льдом
«Постоянный клиент в общественном транспорте», - пишут жители
Школы подключат к Единой дежурно-диспетчерской службе
Женщины встречали жюри хлебом-солью
Речь идёт о многоквартирном доме в 111 квартале