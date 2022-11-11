«Забившую» на штрафы жительницу Бурятии назначили разнорабочей

Женщина отработала 120 часов



Игнорирование штрафов ГИБДД, вынесенных за нарушение правил дорожного движения, привело уроженку Бичурского района Бурятии к общественной работе.



- В Бичурском районном отделении судебных приставов находилось шесть исполнительных производств в отношении 40-летней жительницы района. За многочисленные просроченные штрафы суд назначил ей 20 часов общественно-полезных работ по каждому исполнительному производству. В общем итоге должнице пришлось отработать 120 часов в качестве разнорабочей в администрации сельского поселения, - сообщили в УФССП по Бурятии.



Ход отработки контролировал судебный пристав-исполнитель.

