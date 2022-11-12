В Закаменской ЦРБ рассказали, чем питаться, чтобы не заработать онкологию кишечника









В Закаменской центральной районной больнице проводится месячник профилактики рака толстой кишки. Медики отмечают, что это заболевание занимает четвёртое место среди всех злокачественных опухолей. Регулярное обследование помогает избежать до одной трети смертей от заболевания, а при обнаружении рака на ранней стадии пятилетняя выживаемость может быть почти 100%.Опасность рака кишечника кроется в отсутствии значимых симптомов на ранних стадиях заболевания. Заболевание начинается с появления небольшого очага, который можно выявить только при колоноскопии.Тревожные сигналы можно заметить самостоятельно: увидеть кровь или слизь в стуле, появление или изменение формы кала (лентовилный, овечий); почувствовать необъяснимые изменения со стороны кишечника с длительной диареей или запорами; ощутить состояние неполного опорожнения кишечника; заметить снижение аппетит и массы тела, появление бледности, общей слабости из-за развития анемии.Эти симптомы являются «сигналами опасности» и поводом для обращения к врачу.- Задолго до появления первых клинических проявлений заболевания в каловых массах можно обнаружить кровь или её составляющие. Даже небольшое по размеру образование в толстой кишке может выделять кровь в небольшом количестве, которую сам человек не может обнаружить в стуле, - отмечают в Закаменской ЦРБ.По словам медиков, в большинстве случаев рак обнаруживается у людей старше 40 лет. Также повлиять на развитие заболевания могут особенности питания — это пережаренное мясо и жиры, маринады и копчёности, продукты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием животных жиров.Также к факторам риска относятся:- ожирение и избыточный вес;- наличие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронический спастический колит, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, полипы и полипозтолстой кишки;- сидячий образ жизни;- высокое потребление алкоголя и курение;- наследственность — наличие двух и более случаев колоректального рака среди кровных родственников.Всем людям старше 40 лет рекомендовано ежегодно сдавать кал на скрытую кровь. Образцы тестируют на наличие скрытой крови в кале, то есть определяют невидимую глазом, но присутствующую в кале кровь. Выявление скрытой крови в кале указывает на необходимость консультации у колопроктолога и дальнейшего обследования — колоноскопии.Эффективность лечения и продолжительность жизни пациентов напрямую зависит от своевременной диагностики, подчёркивают в центральной районной больнице.- Если вы входите в группу риска возникновения заболевания, то после 55 лет желательно проводить колоноскопию раз в три года, а если ваши родственники страдали раком или полипозом толстой кишки, то обследование необходимо начать после 35 лет, - предупреждают в Закаменской ЦРБ.В качестве профилактики заболевания медики рекомендуют заменить жирное мясо и мясные продукты (мясная нарезка, колбасные изделия, мясные субпродукты и полуфабрикаты, консервы) фасолью, бобами, чечевицей‚ рыбой, птицей или нежирным мясом. Также следует употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой — цветную капусту и брокколи, свеклу, морковь, кабачки, яблоки и груши, отруби или хлеб с отрубями.- Ежедневно занимайтесь умеренной физической нагрузкой. Достоверно доказано, что физическая активность снижает риск развития рака толстой кишки на 60%, - подчёркивают медицинские работники.Кроме прочего, стоит отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.- Своевременно проходите обследование и диспансеризацию. Помните, что болезнь легче предупредить, чем лечить! – подытожили в Закаменской ЦРБ.