Здесь зарегистрировали 800-й брак
Восьмисотый брак зарегистрировали 11 ноября работники Черновского отдела ЗАГС столицы Забайкалья. Ранее такое количество браков было зарегистрировано в этом отделе в 2015 году.
- Свидетельство с круглым номером досталось Алексею и Софье. Каждый из них проживает в Черновском районе Читы. В поздравлении молодых работники отдела пожелали, чтобы круглая дата свидетельства и зеркальная дата регистрации стали хорошим знаком для новой семьи, - рассказали в пресс-службе департамента ЗАГС.
В пресс-службе отметили, за последние семь лет в Черновском отделе Читы зарегистрировано рекордное количество браков.
В районе Читы зарегистрировано рекордное количество браков
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