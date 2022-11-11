В районе Читы зарегистрировано рекордное количество браков

Здесь зарегистрировали 800-й брак



Восьмисотый брак зарегистрировали 11 ноября работники Черновского отдела ЗАГС столицы Забайкалья. Ранее такое количество браков было зарегистрировано в этом отделе в 2015 году.



- Свидетельство с круглым номером досталось Алексею и Софье. Каждый из них проживает в Черновском районе Читы. В поздравлении молодых работники отдела пожелали, чтобы круглая дата свидетельства и зеркальная дата регистрации стали хорошим знаком для новой семьи, - рассказали в пресс-службе департамента ЗАГС.



В пресс-службе отметили, за последние семь лет в Черновском отделе Читы зарегистрировано рекордное количество браков.





