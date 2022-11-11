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В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту

В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
Общество,  Фото:фонд капремонта Бурятии
За 2022 год отремонтировано пять многоквартирных домов

В Закаменском районе Бурятии выполнен план по капремонту домов. Работы завершены в пяти многоквартирных домах в Закаменске. В доме по ул. Ленина, 42 завершился капремонт крыши и системы отопления. В многоквартирных домах по ул. Ленина, 43, 45 и по ул. Юбилейной, 8, 10 обновили электрику. Общая стоимость всех работ составила 3,1 млн руб., сообщили в Фонде капитального ремонта.

- Сейчас строительная компания приступает к выполнению плана на 2023 год. Уже отремонтирована система электроснабжения в домах по ул. Юбилейной, 10 «а» и 12 «а» из плана 2023 года, в трех домах работы на стадии производства. На экспертизе находится проектно-сметная документация по ремонту еще одного дома, после ее одобрения начнется капитальный ремонт.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Закаменском районе завершился ремонт крыш домов, пострадавших от июльского града.
капитальный ремонт

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