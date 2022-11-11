В Бурятии обсудили вопросы безопасности питания в школах

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора по Бурятии

Для профилактики рекомендовано регулярно обследовать персонал пищеблоков на наличие возбудителей кишечных инфекций



10 ноября в Улан-Удэ Роспотребнадзор провёл совещание по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства и профилактики острых кишечных инфекций в социально значимых организациях. В мероприятии участвовало министерство образования и науки, министерства социальной защиты, руководителей высших, средних, частных дошкольных образовательных организаций и социальных учреждений. Также в совещании приняли участие субъекты, оказывающие услуги питания в этих организациях.



В ходе совещания особый акцент был сделан на мерах по обеспечению безопасного питания среди обучающихся и воспитанников.



- Здоровое питание и профилактика острых кишечных инфекций в организованных детских коллективах является одной их главных задач работы организаций. В связи с этим должен осуществляться системный контроль за соблюдением правил допуска персонала к работе, технологии приготовления блюд, транспортировки и хранения пищевых продуктов, дезинфекционного режима, личной гигиены персонала и др. Кроме того, крайне важно обеспечить эффективное взаимодействие руководителей организаций с субъектами, оказывающими услуги питания в социально значимых учреждениях. Одним из ключевых аспектов результативного сотрудничества является проведение разъяснительной работы с родительским сообществом, - отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.



В целях профилактики острых кишечных инфекций рекомендовано на регулярной основе проводить обследование персонала пищеблоков на наличие возбудителей кишечных инфекций, включая и вирусную природу, и обращать особое внимание на их профессиональную подготовку, сообщили в пресс-службе управления.