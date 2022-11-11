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В Улан-Удэ за день отловили 27 бездомных собак

В Улан-Удэ за день отловили 27 бездомных собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Накануне в Советском районе прошёл рейд по отлову собак

10 ноября в микрорайоне Степной в Улан-Удэ прошёл рейд по проверке правил содержания домашних и отлову безнадзорных животных. Во время рейда проверено 76 домов, в микрорайоне и близлежащей территории отловлено 27 бездомных собак. Составлено четыре протокола о нарушении правил содержания и выгула домашних животных, рассказали в администрации Советского района.

Во время рейда по адресу Баргузинская, 16а был развёрнут стационарный пункт, где жители могли зарегистрировать и вакцинировать своих домашних питомцев. Всего сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных вакцинировали и зарегистрировали 11 домашних питомцев.

Также, в школе №8 детям рассказали о правилах обращения с животными, о доброжелательном отношении к ним и как вести себя с бездомными собаками.

Сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей. Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно в ветеринарных кабинетах городской станции. 
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