Волонтёры Улан-Удэ отправили военным 6,5 тонн гуманитарной помощи













Волонтёры «ТОСы Улан-Удэ, Всероссийский студенческий корпус спасателей – мы вместе!» отправили участникам спецоперации всю собранную гуманитарную помощь от неравнодушных горожан. Это 80 различных посылок весом 6,5 тонн.- Все волонтёры города и республики решили объединиться, собрать помощь и вместе отправить её нашим ребятам в зону проведения специальной военной операции. Всего всеми волонтёрами собрана гуманитарная помощь для отправки на большой 20-тонной фуре, - рассказал начальник управления по развитию гражданских инициатив Баир Цыбенов.В посылках собраны тёплые вещи, нательное белье, комплекты опознавательных повязок, балаклавы, вязаные носки, перчатки, влажные салфетки, стельки, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое.- К нам очень много приходит жителей города, особенно бабушки, которые свяжут пару носочков, но это большая помощь, а для ребят особенно получить такие тёплые носки с родного края, от родных жителей, из Бурятии - это очень ценится, - поделилась координатор движения «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе!» Елена Быкова.Молодое поколение волонтёров - студенты Байкальского колледжа недропользования также присоединились к сбору помощи и приехали сегодня помочь при отправке груза.- Также колледжем собрали гуманитарную помощь и сейчас отправляем. Нашим бойцам тяжело, так что нужно их поддерживать и помогать им, это очень важно, - рассказал студент Байкальского колледжа недропользования Сергей Зубакин.Все желающие принять участие в сборе гуманитарной помощи могут связаться с волонтёрами «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС - мы вместе!» по телефонам: 89503990731, 89148337814.