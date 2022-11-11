11 ноября

10 ноября

Популярное

В Улан-Удэ росгвардеец получил звание почётного донора

В Улан-Удэ росгвардеец получил звание почётного донора
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он начал сдавать кровь ещё в 2002 году

Торжественная церемония чествования новых почётных доноров России состоялась в Художественном музее имени Сампилова. В том числе знак почётного донора России получил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант полиции Баир Жигжитов.

Стаж Баира Жигжитова как донора составляет около 20 лет. В 2002 году он начал сдавать кровь, ещё будучи студентом Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. С тех пор старший лейтенант полиции Жигжитов ежеквартально сдает кровь и её компоненты.

- Меня сподвигло стать донором чувство долга и желание хоть как-то помочь людям. Нам не говорят, кому конкретно ушла наша кровь. Каждый раз, когда специалисты центра переливания крови звонят мне, я не отказываюсь, всегда стараюсь приехать и сдать нужное количество крови, - поделился Баир Жигжитов.

Замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина, главврач бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова, и замдиректора Национального музея Марина Литвинцева вручили всем почётным донорам подарочные сертификаты музея и другие награды.

- Донорство – самое гуманное занятие человека в жизни, когда человек делится своим собственным здоровьем, своими клетками для спасения и во имя жизни другого человека. Это самое гуманное, что может совершить один человек во имя жизни другого человека. В республике сдают кровь порядка семи тысяч человек в год, - отметила заместитель министра здравоохранения Наталья Логина.

Донорство крови Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятская цирковая школа стала победителем в Чите
Бурятская цирковая школа стала победителем в Чите
Общество, 11.11.2022
В Забайкалье прошёл фестиваль «Гуранёнок»
За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
Общество, 11.11.2022
Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
Общество, 11.11.2022
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Общество, 11.11.2022
В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны
В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду
В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду
Общество, 11.11.2022
Береговая линия едва успела покрыться льдом
Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке
Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке
Общество, 11.11.2022
«Постоянный клиент в общественном транспорте», - пишут жители
Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется
Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется
Общество, 11.11.2022
Школы подключат к Единой дежурно-диспетчерской службе
В Улан-Удэ новостройка рискует не получить разрешение на ввод
В Улан-Удэ новостройка рискует не получить разрешение на ввод
Общество, 11.11.2022
Речь идёт о многоквартирном доме в 111 квартале
Председателю комитета по транспорту Улан-Удэ внесено представление прокурора
Председателю комитета по транспорту Улан-Удэ внесено представление прокурора
Общество, 11.11.2022
Прокуратура Октябрьского района проверила транспортное обслуживание 100-х кварталов города
В Улан-Удэ пройдёт юбилейный чемпионат Бурятии по борьбе
В Улан-Удэ пройдёт юбилейный чемпионат Бурятии по борьбе
Общество, 11.11.2022
Соревнования будут посвящены 60-летию развития спортивной борьбы в Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^