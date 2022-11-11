В Улан-Удэ росгвардеец получил звание почётного донора

Он начал сдавать кровь ещё в 2002 году
Торжественная церемония чествования новых почётных доноров России состоялась в Художественном музее имени Сампилова. В том числе знак почётного донора России получил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант полиции Баир Жигжитов.
Стаж Баира Жигжитова как донора составляет около 20 лет. В 2002 году он начал сдавать кровь, ещё будучи студентом Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. С тех пор старший лейтенант полиции Жигжитов ежеквартально сдает кровь и её компоненты.
- Меня сподвигло стать донором чувство долга и желание хоть как-то помочь людям. Нам не говорят, кому конкретно ушла наша кровь. Каждый раз, когда специалисты центра переливания крови звонят мне, я не отказываюсь, всегда стараюсь приехать и сдать нужное количество крови, - поделился Баир Жигжитов.
Замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина, главврач бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова, и замдиректора Национального музея Марина Литвинцева вручили всем почётным донорам подарочные сертификаты музея и другие награды.
- Донорство – самое гуманное занятие человека в жизни, когда человек делится своим собственным здоровьем, своими клетками для спасения и во имя жизни другого человека. Это самое гуманное, что может совершить один человек во имя жизни другого человека. В республике сдают кровь порядка семи тысяч человек в год, - отметила заместитель министра здравоохранения Наталья Логина.
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