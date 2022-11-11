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Бурятская цирковая школа стала победителем в Чите

Бурятская цирковая школа стала победителем в Чите
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Забайкалье прошёл фестиваль «Гуранёнок»

В Чите завершился юбилейный международный фестиваль детского творчества «Гураненок» (6+). На сцене государственного музыкального театра национальных культур выступили 25 творческих коллективов из всех районов Забайкальского края, регионов России и из-за рубежа. Юные таланты представили номера в семи номинациях.

Бурятская цирковая школа стала лучшей в номинации «Оригинальный жанр»: первое место завоевала Арина Уладаева с номером «Шаманка», жанр – ручная эквилибристика. Её преподаватель Энхжаргал Энхцацрал.

Второе место занял номер представителей Бурятии «Групповая скакалка» (преподаватель Этгонбаяр Тамир). Оба номера вошли в гала-концерт фестиваля.

От Бурятии в фестивале приняли участие 36 воспитанников бурятской цирковой школы.

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