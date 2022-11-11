«Длинные прямые участки и крутые повороты»: В Бурятии пройдут автогонки

Автогонщики посоревнуются в селе Тарбагатай
12 ноября в селе Тарбагатай в местности Калтус состоятся открытые региональные соревнования по автокроссу.
Открытие соревнований состоится в 12:30, а уже в 13:00 стартуют первые заезды. Соревнования пройдут в классах автомобилей «Супер-авто (3500)», «Супер-1600», Д2-К (классика). Длина круга составляет 950 метров.
- Зрители получат массу эмоций - познакомятся с профессиональными гонщиками и смогут понаблюдать за быстрыми стартами. Предусмотрены как длинные прямые участки, так и крутые повороты. Со зрительской площадки будет видно всю трассу целиком, на сцене будут работать ведущие, комментирующие все происходящее на трассе, - сообщили в администрации Тарбагатайского района.
Для зрителей предусмотрены также пункты питания, автостоянка и туалеты.
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