11 ноября

10 ноября

Популярное

В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»

В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam

Студенческий конкурс Book Slam или «Книжные аплодисменты» прошёл во ВСГУТУ. Необычный формат мероприятия подразумевает своеобразные книжные соревнования по продвижению определённой книги среди читателей. Такой слэм возможен даже с элементами музыкальный театрализации.

- В этом конкурсе участвовали команды до пяти человек из числа студентов разных факультетов университета. Со своей командой выступил и Технологический колледж. Каждая из них выбрала одну книгу из предложенных библиотекой и представила её содержание другим участникам. Сюжет книги ребята передавали с помощью презентаций и видеоклипов, - сообщили во ВСГУТУ.

Победу одержала команда института пищевой инженерии и биотехнологии, представившая повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Второе место осталось за командой технологического колледжа с «Повестью о настоящем человеке» Бориса Полевого. Замкнула тройку победителей команда электротехнического факультета с трилогией «Дело, которому ты служишь. Дорогой мой человек. Я отвечаю за все» Юрия Германа.

- Ребята - большие молодцы! Уже то, что они прочитали и осмыслили такие глубокие произведения, большая радость! Меня удивило то, что команды заявлялись на конкурс и готовились не под руководством преподавателей, а самостоятельно, - рассказала замдекана юридического факультета, эксперт конкурса Екатерина Харанутова.

Справка:

Book Slam – своеобразное книжное соревнование, которое очень популярно в последнее время у читателей. Название точно отражает соревновательный дух мероприятия: Slam в переводе с англ. – выталкивание, вытеснение, а в нашем случае Book Slam – соревнование на лучшую кампанию по продвижению выбранного произведения.
книги студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
Общество, 11.11.2022
Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
Общество, 11.11.2022
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Общество, 11.11.2022
В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны
В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду
В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду
Общество, 11.11.2022
Береговая линия едва успела покрыться льдом
Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке
Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке
Общество, 11.11.2022
«Постоянный клиент в общественном транспорте», - пишут жители
Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется
Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется
Общество, 11.11.2022
Школы подключат к Единой дежурно-диспетчерской службе
В Улан-Удэ новостройка рискует не получить разрешение на ввод
В Улан-Удэ новостройка рискует не получить разрешение на ввод
Общество, 11.11.2022
Речь идёт о многоквартирном доме в 111 квартале
Председателю комитета по транспорту Улан-Удэ внесено представление прокурора
Председателю комитета по транспорту Улан-Удэ внесено представление прокурора
Общество, 11.11.2022
Прокуратура Октябрьского района проверила транспортное обслуживание 100-х кварталов города
В Улан-Удэ пройдёт юбилейный чемпионат Бурятии по борьбе
В Улан-Удэ пройдёт юбилейный чемпионат Бурятии по борьбе
Общество, 11.11.2022
Соревнования будут посвящены 60-летию развития спортивной борьбы в Бурятии
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 11.11.2022
В районах температура опускалась до -23 градусов 
В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника
В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника
Общество, 10.11.2022
Неравнодушным жителем оказался пенсионер уголовного розыска
Бурятский оперный театр едет на гастроли по республике
Бурятский оперный театр едет на гастроли по республике
Общество, 10.11.2022
Звёзды бурятской оперы и балета посетят Кижингинский, Хоринский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский районы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^