В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»

Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam



Студенческий конкурс Book Slam или «Книжные аплодисменты» прошёл во ВСГУТУ. Необычный формат мероприятия подразумевает своеобразные книжные соревнования по продвижению определённой книги среди читателей. Такой слэм возможен даже с элементами музыкальный театрализации.



- В этом конкурсе участвовали команды до пяти человек из числа студентов разных факультетов университета. Со своей командой выступил и Технологический колледж. Каждая из них выбрала одну книгу из предложенных библиотекой и представила её содержание другим участникам. Сюжет книги ребята передавали с помощью презентаций и видеоклипов, - сообщили во ВСГУТУ.



Победу одержала команда института пищевой инженерии и биотехнологии, представившая повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Второе место осталось за командой технологического колледжа с «Повестью о настоящем человеке» Бориса Полевого. Замкнула тройку победителей команда электротехнического факультета с трилогией «Дело, которому ты служишь. Дорогой мой человек. Я отвечаю за все» Юрия Германа.



- Ребята - большие молодцы! Уже то, что они прочитали и осмыслили такие глубокие произведения, большая радость! Меня удивило то, что команды заявлялись на конкурс и готовились не под руководством преподавателей, а самостоятельно, - рассказала замдекана юридического факультета, эксперт конкурса Екатерина Харанутова.



Справка:



Book Slam – своеобразное книжное соревнование, которое очень популярно в последнее время у читателей. Название точно отражает соревновательный дух мероприятия: Slam в переводе с англ. – выталкивание, вытеснение, а в нашем случае Book Slam – соревнование на лучшую кампанию по продвижению выбранного произведения.

